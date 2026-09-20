Persiste tradicional danza de los “Negros”

Con el inicio de la novena de la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes, inician en Teopisca los recorridos de los “Negros” como parte de una bella tradición centenaria en el municipio.

Se trata de hombres, mujeres, niños y niñas vestidos de mujer y personajes que recorren las avenidas de este municipio famoso por su cecina, mismo que se hace acompañar de los grupos de música de banda que abundan en la localidad. La celebración despierta emociones, devoción y agradecimientos entre los devotos a la Señora de la Merced.

Comienzan los recorridos

Este sábado iniciaron los recorridos y le correspondió al grupo “Amigos de Teopisca”, que en esta ocasión realizó su trigésima caminata, una de las agrupaciones más numerosas y que premia a los mejores disfraces.

La tradición de los hombres vestidos de mujer y otros personajes se ha fortalecido con el paso de los años en el municipio; en esta ocasión un grupo más se suma a la tradición.

Las actividades se realizan por las tardes durante toda la novena, y en honor a la Virgen de la Merced, cuyo día principal es el 24 de septiembre.

Los personajes bailan en las esquinas, demostrando su buen humor y sus habilidades, lanzan vivas a la virgen y reparten dulces a los niños.

Se dice que el 1 de agosto de 1218, la fiesta del santo fundador Pedro Nolasco tuvo una visita de la Santísima Virgen, dándose a conocer como La Merced, que lo exhortó a fundar una orden religiosa con el fin de redimir a aquellos cristianos cautivos.