Persiste venta de cuetes en mercados

Pese a que el pasado 16 de diciembre, Protección Civil (PC) y Bomberos realizaron un operativo contra el uso de pirotecnia en San Cristóbal, la venta de estos continúa en el mercado José Castillo Tielemans, ubicado cerca del centro.

La ciudadanía denunció que, pese a las acciones preventivas, estas no se han realizado de forma igualitaria en todos los puntos de venta. En un recorrido, se observó la venta en la calle Nicaragua, una de las principales vías del mercado Tielemans.

Sin ninguna autoridad presente, los vendedores han instalado un pasillo donde, al principio, se ofertan figuras religiosas de la temporada, como niños dioses, y hasta al final se encuentran los puestos de pirotecnia que ocupan la mitad de la calle.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de un siguiente operativo en dicho establecimiento.

Distinto es lo que ha sucedido en los mercados de la zona sur de la ciudad, donde vendedores, después de ser removidos, regresaron a ofertar pirotecnia.

Ante esto, elementos de la Fiscalía estatal y de la República, así como Guardia Nacional (GN) y Policía municipal, asistieron a desinstalar los puestos. Esto sucedió también en el Mercado de la zona norte, ubicado en la colonia Linda Vista, cerca de la salida hacia Chamula.