Persiste violencia contra las mujeres en el estado

A pocos días de que concluya el año, organizaciones civiles y datos oficiales advirtieron un aumento sostenido de la violencia de género en Chiapas. Los datos muestran que, lejos de disminuir, la problemática se ha agudizado y podría cerrar el periodo con cifras superiores a las de años anteriores.

El Observatorio Feminista documentó que tan solo durante 2024 se registraron alrededor de 200 casos de violencia de género en la entidad.

A este escenario se suma el incremento de las desapariciones, ya que entre mayo y septiembre se han reportado mil 526 personas desaparecidas en Chiapas, en un lapso de cuatro meses.

De este total, mil 168 corresponden a hombres y 350 a mujeres, lo que refleja un contexto generalizado de inseguridad que también impacta de manera diferenciada a la población femenina.

Por su parte, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), informó que durante el primer trimestre de 2025 se abrieron 452 carpetas de investigación por delitos cometidos contra mujeres, con base en estadísticas vinculadas a la Alerta de Violencia de Género.

En ese periodo se contabilizaron siete homicidios, cuatro tentativas de homicidio, cuatro feminicidios y cuatro tentativas de feminicidio.

El recuento anual realizado por organizaciones civiles señala que Chiapas cerró 2024 con 32 feminicidios con carpetas de investigación.

Sin embargo, en lo que va de 2025 ya se han contabilizado al menos 34 casos, lo que anticipa que la cifra anual podría superar la del año anterior.

Los registros oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) confirman esta tendencia.

De acuerdo con la institución, entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 24 mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas, un caso más que en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 23. Además, la FGE informó un incremento del 10 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por este delito: 23 en 2025 frente a 21 en los primeros diez meses del año pasado.