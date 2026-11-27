Pese a que hablar de violencias sexuales siempre implica silencios y temores, en Chiapas se agregan barreras lingüísticas y culturales, expuso Fernanda Rascón Rojas de “Infancia común”, quien señaló que ante esta situación han empezado a trabajar en metodologías que sean culturalmente pertinentes.

Con ayuda de asociaciones como Melel Xojobal, el proyecto, enfocado en localidades tsotsiles y tseltales, busca que la información no sea retomada “desde afuera”, sino que tenga resonancias al interior de las poblaciones.

Charla

Durante su participación en el foro “Expresiones, dimensiones y raíces de las violencias que viven niñez y adolescencia”, la ponente indicó que otra de las aristas de su proyecto tiene el objetivo de mejorar las respuestas institucionales.

Aunque las dependencias encargadas de proteger el intereses superior de la niñez puedan contar con protocolos tanto en temas de salud y educación, si los funcionarios no conocen las problemáticas territoriales, no podrán prevenir la violencia, así lo explicó Rascón Rojas.

Al respecto, mencionó cómo algunos funcionarios de instituciones como ciertos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif), en donde les han pedido asesoría, llegan a aceptar que no conocen las maneras de atender situaciones de violencia.

Fernanda Rascón también hizo un llamado a cuestionar la manera desigual en la que se han repartido los trabajados de cuidado, reiterando que en las mujeres de las comunidades no puede caer toda la responsabilidad de evitar los actos de agresión.