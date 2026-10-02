Persisten fraudes en nombre de Arquidiócesis

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez alertó a la población ante la persistencia de personas que se hacen pasar por sacerdotes o integrantes de la Iglesia para solicitar dinero y donativos a nombre de parroquias, situación que ya ha sido detectada en distintos puntos de Chiapas.
El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, señaló que recientemente se tuvo conocimiento de un caso en una parroquia de Villaflores, donde una persona se presentó como sacerdote para solicitar apoyo económico e incluso utilizó una terminal bancaria para recibir los supuestos donativos.
Explicó que esta persona no tenía autorización de la Iglesia para realizar dicha colecta, por lo que pidió a la población no entregar dinero cuando las solicitudes no hayan sido previamente identificadas o difundidas por las propias parroquias.
“Exhortamos a la comunidad que no se deje engañar por falsos sacerdotes o falsos laicos que andan pidiendo dinero para cuestiones de Iglesia”, señaló.
Indicó que situaciones similares también se han presentado en algunas parroquias de Tuxtla Gutiérrez, donde personas se han acercado a los domicilios para solicitar recursos en nombre de la Iglesia.
Acciones
Sin embargo, en estos casos las propias parroquias reaccionaron de manera inmediata y utilizaron sus redes sociales para advertir a sus comunidades sobre las solicitudes que no habían sido autorizadas, lo que permitió inhibir que los individuos continuaran tocando puertas.
Consideró importante que los feligreses verifiquen directamente con sus parroquias cualquier solicitud de apoyo económico antes de realizar algún depósito o entregar dinero, sobre todo cuando quien lo solicita se presenta como sacerdote o integrante de alguna comunidad religiosa.
Asimismo, pidió a los creyentes mantenerse atentos ante este tipo de prácticas, pues las colectas y solicitudes de apoyo que realizan las parroquias deben contar con la identificación y conocimiento de las autoridades eclesiásticas correspondientes.