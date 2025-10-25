Persisten intentos de hackeo a sacerdotes

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lanzó un llamado de alerta a la comunidad católica tras haber detectado casos de hackeo a números telefónicos de sacerdotes, situación que ha causado preocupación ante el mal uso que se les pueda estar dando.

Vocera

La vocería informó que se han identificado intentos de fraude derivado de los hackeos, así como el envío de mensajes falsos con fines de extorsión por lo que pidieron no caer en el juego y dar aviso a las autoridades.

Además, pidieron a la feligresía a mantenerse atentos y verificar siempre la veracidad de los mensajes recibidos. Recomendó no realizar depósitos, transferencias o entregas de dinero, y evitar compartir información personal o sensible si no se tiene certeza del remitente.

“Hermanos, pedimos estar alertas y no dejarse sorprender, verifiquen el origen de mensajes y/o llamadas”, expresaron a través de redes sociales.

Primeras incidencias

A inicios de octubre, la arquidiócesis hizo extenso este llamado de alerta, sin embargo, la situación continúa vigente por lo que han vuelto a recomendar a la comunidad católica tener precaución.

La institución hizo un llamado a actuar con prudencia, subrayando que la confianza y la fe deben ir acompañadas de la responsabilidad en el cuidado mutuo.

Agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad “Y encomendamos a nuestra comunidad a la protección del Buen Pastor, para que nos guíe en el camino de la verdad y la seguridad”, se lee en un escrito.