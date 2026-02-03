Persisten llamadas y mensajes de extorsión

La Guardia Estatal Cibernética del Estado ha alertado a la población sobre la persistencia de llamadas y mensajes falsos que refieren a entrega de paquetes de empresas dedicadas a este giro; sin embargo, todo se trata de un engaño para robar las cuentas de WhatsApp.

De acuerdo a la dependencia, se ha detectado a delincuentes que se hacen pasar por empleados de empresas como Amazon o paqueterías de otras empresas, quienes tras contactar a sus víctimas les piden “códigos de información” por mensajes.

Se han identificado a los números: 392-158-5671 y 593- 113- 1424, mismos que son utilizados para extorsionar a la población, por lo que han exhortado a reportarlos y no caer en el juego de los estafadores.

Investigaciones de la dependencia indicaron que tras un rastreo de los números se detectó que son provenientes de un centro de Readaptación Social del estado de Jalisco.

Aunado a esto, desde meses previos también se detectó el aumento de llamadas con ladas extranjeras y locales, las cuales se trataban de grabaciones automatizadas que derivaban en extorsiones.

Estas llamadas automatizadas suelen indicar que el curriculum de la persona no fue visualizada y solicita contactarse a un número alterno vía WhatsApp para compartir datos específicos.

Ante esto la dependencia de seguridad recomendó configurar los teléfonos móviles para desviar las llamadas de este tipo, así también evitar contestar, pues basta con unos segundos para capturar la voz y a través de tecnologías de inteligencia artificial pueda ser utilizada con otros fines fraudulentos.