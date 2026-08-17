Persisten los apagones en Tapachula

Los apagones de luz en diversas colonias de Tapachula en los últimos días han sido constantes, algunos duran minutos y otros hasta horas, lo que provoca malestar entre la población.

Esto, parte de las altas temperaturas que obligan a muchas personas a permanecer con el aire acondicionado o los ventiladores encendidos, propiciando que la luz se vaya y que algunos aparados electrónicos y electrodomésticos se quemen.

Marycruz Salas, quien vive en la colonia Magisterial, denunció que a ella ya se le quemó un refrigerador, complicándole sus actividades porque tiene que mantener fríos los medicamentos que utilizan sus padres.

Explicó que en menos de una hora en la tarde de este sábado, se dieron por lo menos 20 apagones, sin que hayan explicaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tampoco se hace responsable de los daños ocasionados.

Afectados

Los constantes apagones han afectado también a las colonias Guadalupe, Fovissste, Bonanza, Laureles I y II, Monroy, entre otras, así como hospitales públicos y privados, entre ellos el Issste, que tiene que utilizar sus equipos de emergencia para no poner en riesgo a los pacientes hospitalizados.