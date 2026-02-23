Persisten quemas urbanas e incendios forestales

Los índices de la mala de calidad de aire que se han registrado en la zona Metropolitana, están siendo provocados por incendios y quemas de pastizales en regiones como Cañón del Sumidero y zonas urbanas como Plan de Ayala.

Así lo explicó Eva Melgar, coordinadora de Cambio Climático de la Semahn, quien dijo que esta incidencia combinada con la dirección de los vientos, han atrapado las partículas contaminantes en zonas específicas como Tuxtla Gutiérrez.

Es por eso que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) está trabajando con otras dependencias para atender incendios y frenar las quemas.

Y es que los contaminantes denominados PM2.5 afectan a la salud humana, por ello, las secretarías de Salud, Educación y Protección Civil están coordinando acciones para reducir el impacto en el escenario escolar.