Persisten riesgos por automedicación

A pesar de existir una basta cantidad de información sobre los riesgos de automedicarse esta es una práctica muy arraigada en gran parte de la población, que acude con un médico general después de varios días con síntomas y tras haber probado varios medicamentos o remedios.

Consecuencias

La presidenta del Colegio de Médicos Generales de Chiapas, Aidé Argüello Aguilar, indicó que es bastante común que los pacientes lleguen con la ingesta de algún medicamento sin receta médica, lo que puede disfrazar el cuadro clínico de la enfermedad, dificultando hacer un buen diagnóstico.

Otro riesgo es que puede presentar o desarrollar una complicación: la persona puede intoxicarse, provocar una alergia o reacción grave, lo que puede llevar hasta la muerte, incluso. “Un médico siempre va pedir a sus pacientes no automedicarse”.

La mejor forma de cuidar nuestra salud es llegar al médico, teniendo o no molestias, por lo menos una o dos veces al año para hacer una revisión general y determinar el estado de salud, lo que puede ayudar a detectar una enfermedad en etapa temprana.

Cada organismo es diferente

Enfatizó que cada organismo es diferente y por lo tanto la reacción será distinta, “quizá un medicamento ayudó a una persona, pero no quiere decir que le hará lo mismo a otra, porque no sabe si su cuadro clínico es exactamente igual, las causas pueden ser varias”.

“Aunque los antibióticos son regulados y su venta requiere receta médica, muchas personas consumen el que dejó un familiar que ya estuvo enfermó y acuden al médico después de días de tener síntomas”, sostuvo.

Dijo que lo anterior puede provocar una resistencia del organismo, que ocurre sobre todo con antibióticos, porque algunas personas suelen tomarse alguno de tercera generación que no era el indicado y cuando toma el correcto ya no le hace efecto.