Persistente falta de señalización en carretera

Ante la persistente falta de señalización en la autopista Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de Las Casas, el presidente del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, Rodulfo Gálvez Gómez, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención al circular por esta importante vía.

Señaló que, aunque en la actualidad existen algunos señalamientos, estos resultan insuficientes para garantizar la seguridad de los conductores, por lo que insistió en la necesidad de manejar con precaución y a la defensiva.

“Es importante que las y los conductores respeten los señalamientos existentes, pero también que manejen con mucha precaución, ya que aún hace falta mayor señalización en la zona”, destacó.

Alta incidencia

En cuanto a los accidentes registrados, indicó que se ha identificado una alta incidencia en el tramo que conecta Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, donde frecuentemente se ven involucradas motocicletas en colisiones con vehículos particulares.

Explicó que, si bien no se puede generalizar, algunos accidentes están relacionados con conductas de riesgo por parte de motociclistas, como conducir sin las debidas condiciones o incluso bajo estados inconvenientes, lo que incrementa la probabilidad de percances.

Ante este panorama, reiteró una serie de recomendaciones dirigidas sobre todo a quienes utilizan motocicleta como medio de transporte o trabajo.

Entre ellas, destacó la importancia de portar equipo de protección adecuado, como casco, guantes y botas, en especial al transitar por carretera.

Asimismo, recordó la campaña de concientización “Tu casco, tu vida”, impulsada en distintos puntos del estado, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención entre motociclistas, más entre jóvenes y repartidores que a diario circulan en estas vías.