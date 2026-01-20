Persistirá ambiente frío y lluvias en Chiapas

Para los próximos días, en varias regiones del territorio chiapaneco principalmente en zonas serranas persistirá un ambiente frío que podría alcanzar hasta los 5 grados centígrados, esto a causa de la masa de aire polar del frente frío número 29.

Pese a que el sistema frontal en las próximas horas del martes se desplazará sobre el mar caribe y dejará el territorio nacional, el ambiente frío será percibido en varias regiones, principalmente las del norte del estado.

Para la región central se esperan mínimas de 14 grados, por lo que autoridades de salud han exhortado a la ciudadanía abrigarse y cuidar la salud de las infancias, adultos mayores y personas vulnerables.

A su vez un canal de baja presión que se ubica en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México propiciará a que el estado principalmente las regiones: Norte, Mezcalapa y De los Bosques se presenten lluvias que podrían alcanzar los 50 milímetros.

Precipitaciones

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el miércoles se esperan intervalos de chubascos de hasta 25 milímetros acompañado viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Esto propiciará oleajes de hasta cuatro metros de altura en las costas chiapanecas cercanas al estado vecino de Oaxaca, ante esto autoridades de Protección Civil del estado han recomendado la ciudadanía evitar introducirse al mar ante un oleaje elevado así como evitar cualquier actividad de navegación.