Personal tendrá aumento salarial del 4 por ciento

La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Sitaunicach), Esmeralda García Parra, resaltó que se firmó un convenio con la rectoría para obtener un incremento salarial del 4 %, además del 1 % para diversas prestaciones.

Comentó que fue el pasado viernes que se llevó a cabo la firma con las autoridades universitarias, además de otros beneficios que vendrán en la prima vacacional, el aguinaldo, vales de despensas y algunas cláusulas vinculadas con la maternidad.

Esto, dijo, deriva de la negociación que se hace cada año con el incremento al salario y se hará retroactivo a enero de 2025. El convenio, destacó, no solo beneficia a la base sindicalizada, el aumento del 4 % también aplica para el personal administrativo y para quienes están bajo el concepto de confianza.

García Parra comentó que el porcentaje alcanzado muestra voluntad por parte del Gobierno del Estado y de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), debido a que en otros años los incrementos que recibieron oscilaron entre 3.4 y 3.5 %.

“Creo que ha habido un cambio sustancial, no el que creemos que corresponde; este es un cambio al fin de cuentas”, reconoció la secretaria general de dicho sindicato.

Esta información, dijo, ha sido compartida con la base agremiada a través de las redes sociales del Sitaunicach, además de que la firma se hizo en un espacio en el que estuvieron presentes las delegaciones que representan la base trabajadora.