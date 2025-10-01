﻿﻿
Personal tendrá aumento salarial del 4 por ciento

Octubre 01 del 2025
García Parra mencionó que el aumento salarial muestra buena voluntad de las autoridades. Cortesía.
La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Sitaunicach), Esmeralda García Parra, resaltó que se firmó un convenio con la rectoría para obtener un incremento salarial del 4 %, además del 1 % para diversas prestaciones.

Comentó que fue el pasado viernes que se llevó a cabo la firma con las autoridades universitarias, además de otros beneficios que vendrán en la prima vacacional, el aguinaldo, vales de despensas y algunas cláusulas vinculadas con la maternidad.

Esto, dijo, deriva de la negociación que se hace cada año con el incremento al salario y se hará retroactivo a enero de 2025. El convenio, destacó, no solo beneficia a la base sindicalizada, el aumento del 4 % también aplica para el personal administrativo y para quienes están bajo el concepto de confianza.

García Parra comentó que el porcentaje alcanzado muestra voluntad por parte del Gobierno del Estado y de la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), debido a que en otros años los incrementos que recibieron oscilaron entre 3.4 y 3.5 %.

“Creo que ha habido un cambio sustancial, no el que creemos que corresponde; este es un cambio al fin de cuentas”, reconoció la secretaria general de dicho sindicato.

Esta información, dijo, ha sido compartida con la base agremiada a través de las redes sociales del Sitaunicach, además de que la firma se hizo en un espacio en el que estuvieron presentes las delegaciones que representan la base trabajadora.

