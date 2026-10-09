Personas confían más en influencers médicos

En redes sociales hay una gran cantidad de personas que crean contenido en el tema de salud pero son pocos los que comparten su cédula profesional, esto ha causado que muchas personas tomen su información como real y segura, y ante ello eviten ir al médico.

A la situación se le suma los datos sobre padecimientos, remedios y medicamentos, misma que es consultada por muchas personas cuando tienen algunos síntomas, pero al no tener resultados o incluso complicaciones, es cuando ya acuden a un médico.

Problemática

De acuerdo con el especialista en salud pública, James Gómez Montes, la situación ha llevado a que cuestionen el diagnóstico y las recomendaciones de los médicos, a pesar de que están acudiendo de forma tardía, todo porque en internet escucharon algo que dijo una persona sobre tal tema.

Indicó que la mayoría de pacientes no saben buscar páginas científicas seguras que ofrezcan datos reales, comprobados por organismos de salud internacional, sino que entran directo a Wikipedia.

“Muchas veces empiezan a consumir remedios caseros, hay muchos médicos que dicen que te curan el cáncer de próstata y te recomiendan un medicamento de origen natural o farmacéutico y así las personas se automedican”, expresó.

Lo ideal, dijo, es aprender a usar el Internet para buscar la cédula profesional de los médicos que se encuentren en redes sociales, es fácil hacerlo en el registro público de la Secretaría de Educación Pública (SEP) utilizando solo su nombre.

El especialista dijo que se debe tener especial cuidado en la ingesta de medicamentos primero porque cada organismo es único y los efectos no son iguales, tanto en hombres, mujeres, por talla, estatura, si hay otras enfermedades, todo tiene que ver para saber que dosis tomar.