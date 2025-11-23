Personas del mismo sexo se casan en San Cristóbal

La ciudad de San Cristóbal de Las Casas se consolida cada vez más como un destino para contraer nupcias; en esta ocasión correspondió a un matrimonio del mismo sexo.

“Los novios decidieron unir sus vidas y romper con el estigma social de un sector de la sociedad, porque son miembros de la comunidad LGBTIQ+ y tienen derecho al matrimonio”, dijo uno de los invitados.

Entre ¡vivan los novios! y aplausos de familiares y amigos celebraron el matrimonio durante el recorrido que realizaron por el Andador Santo Domingo el Carmen en San Cristóbal de Las Casas.

Recorrido de los novios

Al ritmo del sonido de una batucada los enamorados bailaron, disfrutaron con besos y abrazos el recorrido, ante la mirada de propios y extraños, y no faltó quien se sorprendiera al verlos besarse.

El matrimonio llegó hasta la explanada del Arco del Carmen donde se tomaron la foto del recuerdo, recibieron las felicitaciones y los mejores deseos de familiares y amigos. Posteriormente se dirigieron al salón para el brindis y el convivio.

Cabe señalar que en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas es común ver los fines de semana la celebración de bodas que recorren los andadores turísticos de la ciudad, muchos de ellos provenientes del centro o norte de la República Mexicana.