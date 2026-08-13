Perspectiva intercultural, prioridad en la justicia

Gilberto Bátiz Garcia, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró vital reflexionar sobre la importancia de la democracia en el contexto de pueblos originarios.

Señalando, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que la justicia electoral debe escuchar siempre con perspectiva intercultural.

Explicó que, muy a menudo, la democracia nace en el territorio: en una asamblea, en una lengua, en una autoridad comunitaria y en formas propias de deliberar y decidir.

Esto evidencia la responsabilidad de entender que, esto exige una responsabilidad concreta: la diversidad cultural no debe quedarse en reconocimiento simbólico; debe traducirse en condiciones reales para ejercer derechos.

Expedientes

Entre 1999 y julio de 2026, el TEPJF ha recibido 10 mil 286 expedientes relacionados con pueblos indígenas, sistemas normativos internos y usos y costumbres.

Esta cifra habla de comunidades que encontraron una vía institucional para defender su forma de decidir, participar y gobernarse.

Del territorio al Tribunal, y del Tribunal nuevamente al territorio: ese es el sentido de una justicia electoral que escucha, comprende y hace efectivos los derechos.

En este marco, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizó el Foro Del Territorio al Tribunal: Las Voces de los Pueblos Indígenas que transforman la democracia.

Asimismo se desarrolló la exposición denominada: Del territorio al tribunal. Igualdad, interculturalidad y libre determinación.

Estos dos espacios permiten conocer y reflexionar sobre la importancia de garantizar la democracia en el contexto de comunidades indígenas en Mexico, como en estados como Chiapas.