Pertinente la reforma contra la Extorsión

La reforma constitucional en México al Delito de Extorsión, representaría la oportunidad de homologar criterios y reducir índices de este delito, que en Chiapas es castigado con entre 10 y 20 años, sin que la entidad destaque a nivel nacional por la incidencia de esta criminalidad.

Así lo explicó el doctor en Derecho Constitucional, Alberto Grajales, quién dijo esta reforma es relevante para ordenar la vida jurídica, pero sobre todo para dar herramientas tanto a las autoridades de procuración como de impartición de justicia.

Esta reforma es pertinente en Chiapas, dijo, porque permite dar certeza a los juzgadores y a las víctimas.

Esto permitirá hacer frente a acciones ejercidas al margen de la Ley que actúan en menoscabo de la población, aunque dijo particularmente en Chiapas el delito históricamente ha sido sancionado con severidad.

“Un delito simple de extorsión habitualmente se pena con 10 años, no obstante, dependiendo la severidad de la agravante, podrían sumarse hasta 20 años cómo sentencia en Chiapas”, dijo.

La propuesta

En el estudio estadístico del delito, el Senado de la República documentó que la incidencia del delito varía por entidad federativa de manera significativa, ya que conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por cierto de las víctimas desde el año 2024 y hasta enero 2025; tan solo el Estado de México acumula el 33.1 por cierto.