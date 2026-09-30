Pesca artesanal afectada por varios factores

La pesca artesanal desde 1980 ha disminuido, no solo en Chiapas y México, sino a nivel mundial; la reproducción de diferentes especies ha bajado, considerando la presión selectiva que se hace sobre algunas, indicó María Silvia Sánchez Cortes, docente-investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Comentó que en Chiapas este fenómeno tiene que ver con la sobrepesca, la falta de apoyos al sector, cambios ambientales como la deforestación, la rectificación de ríos, azolvamiento de sistemas lagunares, contaminación urbana y por agroquímicos, migración y otros problemas.

Se suma el cambio climático con lluvias escasas, lluvias abundantes, aumentos de temperatura, tormentas y huracanes más extremos, lo que genera la migración de las especies marinas en busca de corrientes frías o más profundidad.

Especies escasas

Los pescadores artesanales han señalado que las especies son más escasas en los últimos años, pero se sigue pescando el camarón de forma importante, el zambuco, robalo, lisa y jaiba.

Parte de la problemática que tiene la pesca artesanal tiene que ver con la modificación de los ríos, con problemas de azolvamiento.

Los ríos son vitales porque aportan el agua dulce, nutrientes y sedimentos que sostienen la productividad pesquera, por lo que su modificación trajo consecuencias en la productividad.

La actividad ha presentado una presencia aproximada en los últimos cinco años de un promedio de producción de 20 toneladas, centrada en especies como el camarón, jaiba, huachinango, entre otras.

Sin embargo, también hay un subregistro, ya que no todo se reporta o hay incidencia de pescadores de otros estados y lo reportan en su ciudad.