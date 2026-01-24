Pescador denuncia robo de embarcación

Una lancha y motor de 75 caballos de fuerza de la marca Yamaha desapareció de la orilla de la playa de la pesquería de Paredón, informó el agraviado Francisco Moreno Gutiérrez.

El informante dijo que se presentó a la orilla de la playa a las cinco de la mañana en donde dejó lista su lancha para iniciar sus actividades pesqueras, sin embargo, tuvo que regresar a su casa porque se le había olvidado unos botes. Al regresar, pese a que solo se tardo diez minutos, se llevó la sorpresa que su lancha había desaparecido como arte de magia.

Indicó que por más que buscó y preguntó con algunos compañeros pescadores, nadie le pudo dar información sobre su posible paradero y hasta el momento desconoce quién o quienes se llevaron su lancha, la cual señala tiene un valor de sesenta mil pesos, aproximadamente.

El denunciante dijo que aunque se han registrado muy pocos robos de este tipo en la zona, el cometido en su contra representa un duro golpe económico debido que la lancha era el único medio que tiene para llevar el sustento económico a su familia.