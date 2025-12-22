Pescadores harán labores de salvavidas

Durante las fiestas navideñas y de fin de año, pescadores locales se sumarán a realizar actividades de salvavidas con el fin de brindar primeros auxilios a todos turista que tenga problemas en el mar, esto será principalmente en las playas de Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa del Sol y Madre Sal.

Los pescadores, en voz de Santiago Espinosa Ortiz, dijeron que está decisión la han tomado de manera voluntaria ya que consideran que sus conocimientos sobre el mar pueden resultarles útiles a las autoridades locales para prevenir incidentes entre los visitantes.

Ante está situación están comprometidos en brindar el apoyo necesario, ya que los salvavidas actuales no alcanzan a cubrir toda la playa, por lo que es necesario que cuenten con mas elementos que permitan a los bañistas disfrutar de las playas con total seguridad.

Sin embargo, destacaron que también es necesario que los turistas se bañen con responsabilidad, esto debido a que sin importar qué tanto se les advierta sobre el peligro, estos llegan a hacer caso omiso y puede suscitarse algún incidente.