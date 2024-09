Pescadores de la costa chiapaneca hacen un llamado urgente a las próximas autoridades del gobierno federal y estatal, a que volteen los ojos al sector pesquero de la entidad que enfrenta una grave crisis que ha provocado una disminución de la actividad en un 60 por ciento.

En entrevista, el presidente de la Cooperativa Moluscos y Crustáceos del Sur de Chiapas, Abraham Solís Cruz, dijo que lamentablemente desde hace varios años a las autoridades dejó de interesarles los problemas de la pesca, desapareció la flota camaronera; los pescadores de escama y tiburón están prácticamente en la quiebra ante la falta de atención y apoyo.

Promesas fallidas

Expuso que tanto el gobierno federal como de la entidad no han tomado en cuenta a la actividad, hoy que están a punto de concluir las administraciones, queda en claro que no cumplieron con las promesas que hicieron, las políticas públicas que señalaron beneficiarían al sector no cumplieron con el propósito, no hubo cambio positivo por el contrario el papeleo y las solicitudes de apoyo quedaron engavetadas.

Señaló que la producción pesquera en la entidad ha disminuido sustancialmente por la falta de los apoyos de los programas federales y estatales, consideraron que si los próximos gobiernos no voltean los ojos la situación seguirá empeorándose, porque en algún momento la actividad fue muy productiva, importante en la economía de Chiapas y México, pero de eso solo quedan recuerdos.

Acciones de sobrevivencia

Dijo que harán las gestiones ante las instituciones y dependencias encargadas de apoyar a la actividad pesquera que en este momento atraviesa por la peor crisis de su historia, por lo que requiere de toda la atención estatal y federal para reavivar la economía, pues sus familias sufren pobreza y marginación.