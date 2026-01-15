Pescadores piden realizar fumigaciones

Pescadores de la bahía de Paredón pidieron a las autoridades de Salud que se realicen fumigaciones a orilla del mar debido al incremento de zancudos que podrían provocar enfermedades como el dengue y el chikungunya.

Los pescadores expresaron que cada vez que pretenden tomar sus lanchas son atacados por un enjambre de zancudos que se crea en la misma playa, situación que los hace sentir incómodos y es por ello están solicitan a las autoridades de Salud tomen cartas en el asunto.

De está manera, hicieron el llamado al agente municipal, Humberto Hernández, para que realice las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes para que hagan fumigaciones en la zona de la playa y en las primeras calles de las pesquerías.

Asimismo, denunciaron que está plaga se ha incrementado debido a los desperdicios que dejan quienes llegan a comprar pescado, debido a que acostumbran dejar los residuos a orillas de la playa, generando también contaminación ambiental.