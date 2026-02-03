Pescadores regresan a trabajar pese al riesgo

Los pescadores de la Bahía de Paredón, desesperados por no poder llevar el sustento a sus familias, decidieron desafiar los fuertes vientos que se registran en la zona y retomar sus labores con la intención de ganar algo de dinero para alimentar a sus familias, así lo informaron los propios hombres del mar, en voz de Amado Toledo Díaz.

Manifestaron que ya tenían quince días sin realizar sus actividades pesqueras; sin embargo, a pesar de la intensidad de los vientos, retomaron sus labores en lo que fue el mar Muerto. Los hombres del mar señalaron que son conscientes de que al hacerlo exponen sus vidas, pero ya no podían continuar sin llevar sustento a sus familias.

Aunque en cualquier momento la lancha se les puede voltear y hundirse por los fuertes vientos, la cuestión económica los obliga a tomar estos riesgos.

Expresaron que si no hay pesca, tampoco pueden llevar dinero a sus casas, dejando en claro que, por lo pronto, sus actividades se llevarán a cabo a un kilómetro de la playa hacia mar adentro y que las realizarán en grupos para no correr muchos riesgos y poder apoyarse mutuamente de ser necesario.