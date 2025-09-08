Pescadores suspenden actividades en alta mar

Tiburoneros de las pesquerías de Paredón, así como de Boca del Cielo y Puerto Arista suspendieron sus actividades en alta mar debido a las fuertes lluvias que se generaron la noche del sábado con vientos y descargas eléctricas.

Los pescadores dijeron que cuando ya estaban a un kilómetro de entrar a la zona de alta mar se generaron intensas lluvias acompañadas por fuertes vientos y rayos, por lo que se vieron en la necesidad de suspender sus actividades de manera inmediata y retornar a la orilla, esto para prevenir algún accidente cuyas consecuencias pueden ser mortales debido a que están expuestos a las inclemencias del clima.

Otros pescadores de Puerto Arista liderados por Jorge Arreola Ortiz dijeron que la caza de tiburones es una de las actividades más importantes porque cada tiburón que logran atrapar es un dinero asegurado, pues lo logran vender hasta mil pesos el pequeño y mediano.

Sin embargo, lograron reconocer que en la zona de alta mar se sienten inseguros al momento de realizar sus actividades porque siempre están pensando en que en cualquier momento pueden surgir las lluvias con vientos y rayos, lo que definitivamente lo hace un lugar muy peligroso para cualquier pescador, comentaron.