Pescados y mariscos mantienen sus costos

Vendedores de pescados y mariscos del centro de Tuxtla Gutiérrez, dan a conocer que el precio de estos productos no se ha elevado hasta el momento, sin embargo, están a la expectativa de que exista una modificación en el costo durante la Semana Santa.

Eneida Ramírez Morales, de Pescados y Mariscos Krishna, en el mercado Juan Sabines, dio a conocer que las ventas han estado buenas y espera un incremento en los próximos días.

“En estos momentos las ventas, año con año, han mostrado una disminución, pero estamos seguros de que en este momento va a mejorar, sobretodo porque los precios siguen accesibles”, expresó.

Los comerciantes esperan que no se dé un alza en los precios durante el periodo vacacional, e igualmente están a la expectativa de que no cambie el clima, al ser un factor que influye en la escasez, así como en el precio.

Hasta el corte de información de ayer miércoles, el kilo de camarón oscila en 150, 180 y 200 pesos; la mojarra negra está entre 95 y 120 pesos, el filete está en 220 pesos y la jaiba en 120 y 200 pesos el kilogramo. Tan solo en esta semana los productos que más demanda tienen son la mojarra y el camarón.

Monitoreo

La locataria también da a conocer que las autoridades de Salud han estado pendientes del estado de los productos para preservar el bienestar de la población. “Han llevado muestras de los productos, pero hasta el momento no han encontrado anomalías, la marea roja no ha sido encontrada en nuestro local, aunque es necesario precisar que este fenómeno no afecta el pescado ni los mariscos, solo a los moluscos y conchas”, expresó.

Ramírez Morales recomendó a la población que al momento de comprar pescados y mariscos tomen en cuenta que las agallas estén rojas, las escamas bien pegadas, ojos brillantes, el cuerpo bien firme, un olor normal, entre otras observaciones, para evitar daños a la salud.