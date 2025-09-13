Pese a intensas lluvias no se reportan afectaciones

Autoridades municipales de Tapachula desplegaron protocolos de atención ante posibles desbordamientos de ríos a causa de las intensas lluvias registradas la tarde-noche de este viernes en la Perla del Soconusco.

Los sistemas pluviales se vieron rebasados y consecuencia de ello, en la carretera de Tapachula a Puerto Madero, a la altura de una universidad, un vehículo fue arrastrado por la corriente quedando dentro de la cuneta.

En diversas zonas de la ciudad, las fuertes corrientes de agua subieron las banquetas y varios vehículos resultaron arrastrados sobre el Par Vial de la 9ª. y 7ª. avenida Sur.

Desbordamientos

Asimismo, los ríos Texcuyuapan, el cual se desbordó en días pasados, el Coatancito y Tiplillo, incrementaron su caudal, por lo que se mantienen los monitoreos con la finalidad de estar preparados para cualquier contingencia, informó la Secretaría de Protección Civil Municipal.

En la colonia Janeiro, una de las afectadas con las anteriores inundaciones, el Texcuyuapan amenazaba con salirse de su caudal, aunque al bajar la intensidad de las lluvias también las corrientes descendieron rápidamente.

Hasta el momento, las autoridades no reportan viviendas inundadas, aunque en diversas zonas de la ciudad se reportaron encharcamientos por parte de los vecinos.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar sus precauciones por la presencia de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas, incluso alejarse de laderas, ríos y arroyos, así como zonas de riesgo.