Pese a lluvias, hay un incendio activo

Aunque en algunas regiones de Chiapas se han registrado lluvias, hay un incendio que aún se mantiene activo hacia la Frailesca, según la información más actualizada que compartió el Centro Estatal de Protección Civil, Monitoreo de Riesgos y Manejo del Fuego.

Originalmente se informó de dos siniestros. Uno se ubicó en Villa Corzo en el predio La Encajada; sin embargo, está en una zona que tiene dos frentes activos con pendientes pronunciadas, esos factores han complicado el acceso a las brigadas.

El reporte emitido este 4 de junio detalla que ahí se han quemado seis hectáreas y la vegetación afectada está relacionada con pasto bajo arbolado adulto de bosque de pino.

Siniestro

Se ha desplegado una fuerza de tarea de 22 elementos. El incendio fue detectado el pasado 31 de mayo y se lleva un control de un 70 % y una liquidación del 10 %.

El otro evento activo se ubicó en el mismo municipio pero en el predio San Juan. En ese espacio los daños se han extendido a 23 hectáreas con afectaciones en vegetación de hojarasca y bajo arbolado adulto de bosque de encino-pino.

“Se realizaron 100 metros de brecha corta fuego, el día de hoy se realizó un sobrevuelo de reconocimiento y traslado de personal con la aeronave de ala rotativa UH-1H de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado para sofocar y minimizar la propagación del fuego”, relata el rubro de observaciones.

Para atender este incendio, son 62 las personas que trabajan y se lleva un avance del 30 % de liquidación y un control del 40.

A las cinco de la tarde, en un segundo corte hecho este jueves, el centro informó que solo quedaba un incendio activo, ubicado en Villa Corzo en el predio La Encajada.

También se actualizó la cantidad de hectáreas quemadas al sumar siete, y reportar un avance de 85 % en el control y un 75 % en la liquidación. Son 20 personas que trabajan en el tema.