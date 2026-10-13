Pese a riesgos, las personas desafían las precipitaciones

Romeo Palacios Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia (Anprogeri), pidió a la población no acercarse a los cauces de los ríos, no resguardarse debajo de los árboles durante las tormentas y buscar refugio ante las posibles precipitaciones.

Explicó que la saturación de humedad en el suelo también puede provocar deslizamientos de laderas, por lo que, ante cualquier situación de riesgo, es importante llamar al 911 para que las autoridades actúen de inmediato y trasladarse a una zona segura.

Señaló que, pese a los llamados a evitar circular por los puntos considerados de riesgo, parte de la ciudadanía insiste en exponerse.

Panorama

Especialistas indicaron que las precipitaciones continuarán debido al fenómeno de “El Niño”, que se intensificaría hacia finales de año, por lo que advirtieron que en los meses restantes del 2026, las lluvias podrían causar estragos y necesario estar preparados. Cabe destacar que la Secretaría de Protección Civil de Chiapas catalogó cerca de 90 puntos críticos de inundación en 27 municipios.

Riegos en la capital

En Tuxtla Gutiérrez destacan el río Totoposte y el río Sabinal, y en Tapachula, el río Texcuyuapan.

Lamentablemente, el 22 de septiembre Bryan “N”, de 20 años, fue sorprendido por las lluvias en la colonia Albania Alta, en Tuxtla Gutiérrez. La corriente lo arrastró y su motocicleta fue localizada unas calles adelante, su cuerpo sin vida fue hallado en la zona conocida como El Tapón, en el río Grijalva.