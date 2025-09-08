Pesquería de Tonalá festeja 70 años

La pesquería Belisario Domínguez, mejor conocida como “La Barra”, cumplió 70 años de su fundación, informó Romeo Jiménez González.

Recordó que el ejido inició con treinta personas pero con el paso del tiempo se fue incrementando el número de habitantes, hasta llegar a la cifra de diez mil pobladores aproximadamente.

Los colonos precisaron que los 70 años se cumplieron durante los primeros días del mes de septiembre. Fue justamente por esas fechas pero del año 1955 cuando un grupo de personas llegaron a instalarse a las orillas del mar para pasar la noche.

Detallaron que en un principio el lugar fue conocido como La Barra, por su cercanía con el mar, pero a principios de la década de los noventa cambió el nombre a Belisario Domínguez, que es con el que se le conoce actualmente.

En estos días, el ejido cuenta con escuelas de preescolar, primaria y secundaria, así como servicios de taxis y combis. La principal actividad es la pesca, seguida por la ganadería.