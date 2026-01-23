Pesquerías se niegan a pagar servicio de luz

Las pesquerías de Tonalá suspendieron el pago del recibo de luz ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al pésimo servicio que ha venido brindando esta dependencia, así lo informo la presidenta del Comisariado Ejidal, Esperanza García Clímaco, de la pesquería Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), quién expreso que también se unen las de Paredón, Cabeza de Toro, San Luqueño la Costa, La Barra y Pueblo Nuevo.

García Clímaco dijo que todos los habitantes del sector pesquero, en especial de Ponte Duro, se pusieron de acuerdo para ya no seguir pagando la luz, debido a que consideraron que el servicio que brindan ha sido malo, por esta razón dejaron de pagarlo.

Apagones

Comentó que ya estaban cansados de ser ignorados y tener que aguantar el pésimo servicio que siempre brindan, pues son constantes los apagones que sufren y los cuales han llegado a dañar aparatos y la pérdida de productos, ya que los apagones en algunos casos han llegado a durar hasta ocho horas.

De tal manera es que todos los pescadores ya no están pagando los recibos de luz y dijeron que estarán en esta postura hasta que la CFE brinde un servicio de calidad, de lo contrario no pagarán.