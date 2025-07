Petrona de la Cruz recibirá presea en el Cervantino

Galardonada con el Premio Chiapas “Rosario Castellanos” en 1992, la escritora, dramaturga, actriz y directora de teatro en lengua indígena, Petrona de la Cruz, recibirá próximamente una presea durante el Festival Cervantino en Guanajuato, por su trayectoria artística.

En entrevista, la dramaturga dijo que es originaria del municipio de Zinacantán, y que desde el año 2000 comenzó hacer teatro, desde ese entonces a realizado producciones de teatro en lengua indígena.

De la Cruz ha sido pionera con su arte y portavoz de la mujer indígena. Fue cofundadora de un centro para mujeres indígenas en San Cristóbal de Las Casas, llamada Fortaleza de la Mujer Maya (Fomma).

Afirma ser la pionera en el teatro en lengua indígena, en una época en donde el machismo era muy fuerte, aunque en la actualidad existen expresiones del mismo.

Recuerda cuando viajaba a las comunidades indígenas a presentar sus obras: “me aventaban de todo y me decían de cosas: ¿Cómo me atrevía a señalar ciertos dogmas siendo mujer indígena”, señaló.

“Al principio me dolió mucho el rechazo pero gracias a eso también me fortaleció. Fue como un capricho que dije: “Sí así me recibe voy a seguir siendo más caprichosa y voy a seguir con mi trabajo. Para representar a muchas mujeres indígenas y darles como esa bandera de señalar que somos mujeres y somos fuertes, afirma.