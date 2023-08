Pide a Manuelita Obrador y Morales “caminar” el estado

Tras el anuncio de parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dejaba a un lado sus aspiraciones políticas para concentrarse en concretar el sistema de salud. Éste reapareció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde encabezó un evento con estructuras sociales y políticas afines.

En el acto, llamó la atención la presencia de la diputada federal Manuelita Obrador, quien asumió el compromiso de mantener viva la esperanza del porvenir en la entidad.

La legisladora prometió que el próximo año “los vamos a representar dignamente”.

A recorrer el estado

En el rancho “La Terna”, ubicado en la periferia de la capital chiapaneca, Robledo pidió la sobrina del presidente Manuel López Obrador y al alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, que recorran el estado de Chiapas para explicar “qué es el ‘obradorismo’ y de lo que es capaz la decisión que [nosotros] tomamos. A que salgan juntos, a que digan que esto hay y tiene futuro, y que esto no es el final de nada. Es el principio de una nueva batalla”.

Robledo exhortó a Manuelita Obrador y Carlos Morales a que salgan a encontrarse con la gente. “Salgan con ustedes, con los mismos, a que no paremos un minuto nuestro esfuerzo. A que salgan y que ustedes los ayuden a encontrarse con la gente y decirles qué es lo que vamos a hacer”.

También consideró que a Manuelita Obrador y Carlos Morales los une tanto “una historia de muchos años” como causas “de mucha profundidad”.

Equipo con rumbo

Robledo declaró que hoy los hombres y las mujeres de Chiapas están en un equipo con rumbo. “Estamos muy pronto de conocer su resultado y también ahí vamos muy bien, pero no solo eso es lo que queremos decirles, porque creo que es importante que siga una idea por venir”.

Explicó que su lema “Rumbo al porvenir”, que usó en los últimos meses, “nunca se pensó para un sexenio. Nunca se pensó como un Gobierno Estatal, como un lema de campaña, un lema para el ejercicio del poder. Sí, el porvenir era lo que habíamos dicho, una promesa de igualdad y de justicia. Sí, el porvenir era lo que habíamos prometido: la posibilidad de que todos seamos más felices”.

No me equivoqué: Obrador

En su oportunidad, Manuelita Obrador declaró que en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “no vamos a permitir que los mismos saqueadores del erario del Gobierno Estatal lleguen al poder en el 2024.

“Sería inmoral, después de haber luchado tanto en las calles, recorriendo y conociendo el sentimiento de la gente, dejar que venga gente que estuvo en un partido y luego se pasa ahora y luego ahora…”, señaló sin mencionar a alguien en específico.

A partir de la invitación que le hizo Zoé Robledo para recorrer el estado de Chiapas, Manuelita Obrador tomó la palabra con el fin de decirle a los asistentes al evento —en el rancho “La Terna” de Tuxtla— que se siente “con más compromiso, porque me está dando el ejemplo aquí Zoé y dije: ‘Es con él. No me equivoqué’. Por eso estoy contenta de estar aquí, porque no me equivoqué”.

“Vamos a seguir adelante, pero, además, después de verlos a todos ustedes y sentir el calor, sentir lo que quieren, sentir que tienen el mismo sentimiento, vamos a seguir y los vamos a representar dignamente”, prometió.

“Vamos a empezar a caminar, vamos a trabajar todos los días que tengamos para… hasta que llegue, lo que ya saben ustedes, lo que tiene que llegar y vamos a trabajar con congruencia también. Vamos a defender a nuestro partido. Vamos a defender la integridad de la gente. La dignidad de este partido que se construyó con tanto amor y con tanta esperanza. No perdamos la esperanza. Vamos a seguir trabajando en la Cuarta Transformación y vamos a seguir todos unidos, y quienes se quieran sumar, están invitados a sumarse”, declaró la legisladora federal.