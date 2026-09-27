Pide Alianza más firmeza contra el pirataje

El presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas y del Movimiento Nacional de Organizaciones Transportistas Empresariales y Comerciales, Bersaín Miranda Borraz, urgió al gobierno estatal a reforzar las estrategias en materia de seguridad, gobernabilidad y transporte, y a poner fin a la tolerancia y corrupción que, dijo, permitió el crecimiento del transporte irregular en administraciones pasadas.

Miranda Borraz agregó que aunque es difícil poner orden de la noche a la mañana, el gobierno actual hace esfuerzos por recomponer el tejido social y restablecer la gobernabilidad.

El líder transportista señaló que uno de los principales problemas es el servicio irregular, conocido como “transporte pirata”.

Sobre el contacto con la Secretaría de Movilidad, afirmó que existe comunicación y que se han planteado las afectaciones por zonas.

Miranda Borraz indicó que el gobierno estatal y la ciudadanía demandan mejorar las condiciones de las unidades y la calidad del servicio. No obstante, señaló que la competencia desleal o ruinosa dificulta la renovación del parque vehicular.