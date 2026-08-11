Pide apoyo familia de Isidro Vázquez para localizarlo

La Fundación Karla Velasco y la familia de Isidro Vázquez López hicieron un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para apoyar con la localización del señor, quien desapareció el pasado 6 de julio en el municipio de Acala.

En conferencia de prensa, Maricruz Velasco fundadora de la agrupación, indicó que se brinda acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, reiteró el compromiso de seguir visibilizando estos casos.

Frente a la sede de gobierno del Estado de Chiapas, antes Palacio de Gobierno, la hija del desaparecido, Yesenia Vázquez, describió la angustia que vive su familia tras más de un mes sin saber nada de él.

Relató que su padre es una persona trabajadora y que su ausencia ha afectado de manera considerable a su hijo, un niño con necesidades especiales que fue criado por el señor Isidro.

“Llevamos un mes en que la familia no duerme, no come porque la angustia los está carcomiendo”, expresó un representante de la fundación, destacando que cada minuto es crucial en estos casos.

Al mismo tiempo, la familia solicitó a las autoridades dar seguimiento a las labores de investigación, pues continúan a la espera de información, aunque hasta el momento no han recibido noticias sobre su paradero.

La Fundación Karla Velasco destacó que también da seguimiento a otros casos mediante actividades y jornadas de acompañamiento, buscando que los familiares de desaparecidos no se sientan solos en este proceso de búsqueda que, reconocen, es largo y lleno de incertidumbre.