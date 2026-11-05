Pide CFE a escuelas actualizar contratos

Ante presuntas amenazas de finalización de contratos de luz a escuelas si no se actualizan estos mismos, padres de familia de Suchiate reaccionaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de Educación; señalan que de no resolverse el problema tomarán medidas de resistencia que incluirán bloqueos al puente internacional fronterizo que permite el comercio México-Guatemala.

En rueda de prensa, representantes de 56 escuelas de la región fronteriza con sede en Suchiate dieron un ultimátum a la CFE y a autoridades educativas para resolver las notificaciones que les han enviado, en las que exigen actualizar contratos por excedentes en el consumo eléctrico y que implica que tendrían que aceptar nuevos compromisos de pago; reafirman que ante el primer corte de energía habrán movilizaciones.

Javier Ovilla Estrada, presidente regional de los comités de padres y madres de familia en la zona fronteriza, informó que de parte de la CFE les enviaron avisos con plazo de cinco días hábiles para acudir a las oficinas y presentar documentación técnica y administrativa y cubrir las aportaciones que determine la empresa para modificar la demanda contratada.

Señaló que uno de los documentos, fechado el 28 de octubre de 2026 y dirigido a la Escuela Primaria Urbana México de Ciudad Hidalgo, se les indica que el plantel superó durante tres periodos consecutivos la demanda contratada de 23 kilowatts, al registrar un máximo de 43 kilowatts.

Por ello, se les solicita actualizar el contrato, presentar un certificado de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas y cubrir las aportaciones correspondientes, además del depósito de garantía; de no hacerlo les rescindirán el contrato de suministro eléctrico.

Advierten que no están dispuestos a realizar los nuevos contratos porque “las escuelas cuentan con un esquema de pago centralizado mediante el cual, la Secretaría de Educación cubre el servicio directamente a la CFE” y la modificación se tiene que hacer entre estas instituciones y “no trasladar la responsabilidad a los padres de familia”.

En promedio, la CFE ha solicitado dos mil 900 pesos para iniciar el trámite, pero “el temor es que al modificar la demanda contratada también aumenten considerablemente los recibos de electricidad, que podrían irse al doble o al triple”.