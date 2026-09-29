Pide colectiva indagar por presunta agresión

La Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 manifestó su preocupación e indignación por los hechos de violencia física atribuidos a Ulises Grajales Niño, quien se desempeñaba como director de Vinculación del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), quien fue señalado por presuntamente agredir a su cónyuge.

A través de un pronunciamiento emitido este 28 de septiembre, la colectiva señala que “no encubre ni solapa a personas señaladas por violencia contra las mujeres” y respaldó la separación del cargo del funcionario, al considerar que el ejercicio del poder público no debe representar un obstáculo para el acceso a la justicia.

La organización precisa que aunque debe respetarse el debido proceso, la víctima tiene derecho a acceder a la justicia, ser escuchada y recibir medidas de protección y acompañamiento integral.