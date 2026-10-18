Pide comunidad declaratoria de patrimonio cultural

La comunidad zoque de Tuxtla Gutiérrez busca el reconocimiento estatal de su identidad y patrimonio cultural inmaterial, por lo que representantes de este pueblo originario entregaron una solicitud de declaratoria ante el Congreso del Estado de Chiapas.

La petición fue presentada ante la oficina de Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, en un acto en el que participaron integrantes de la comunidad, autoridades municipales, legisladoras y representantes de organismos vinculados con el turismo, la cultura y el desarrollo de la capital chiapaneca.

Entre los asistentes estuvieron la regidora Marcela Iturbe; las diputadas Selene Josefina Sánchez Cruz y Getsemaní Moreno Martínez; Gabriela Abarca, del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC); José Antonio Villanueva, del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

Así como Miguel Blas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, además de representantes del Buró Municipal de Turismo.

Objetivo

La solicitud busca dar continuidad al reconocimiento municipal aprobado previamente por el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez y avanzar hacia una declaratoria de alcance estatal que contribuya a la protección y valoración del legado cultural del pueblo zoque.

De acuerdo con las y los participantes, este proceso representa un paso en la búsqueda de mecanismos institucionales que permitan reconocer la importancia de las tradiciones, los conocimientos y las expresiones culturales que forman parte de la identidad zoque en la capital chiapaneca.

Además, con la entrega de la petición ante el Poder Legislativo, los representantes de la comunidad buscan impulsar el reconocimiento de su patrimonio cultural inmaterial y fortalecer su preservación para las futuras generaciones.