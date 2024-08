Pide Coparmex-Costa garantías de seguridad

Ante la llegada de proyectos gubernamentales a la frontera Sur como el Polo de Desarrollo en Puerto Chiapas y el Tren Transístmico, empresarios adheridos a la Coparmex-Costa hicieron un llamado a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a trabajar para garantizar la seguridad y que se detenga la ola de violencia que ha golpeado en los últimos años a esta zona del país.

En entrevista, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Costa Chiapas, Pascual Necochea Valdez, dio a conocer que no puede haber desarrollo económico sino se garantiza la seguridad para la llegada de nuevas empresas.

En las reuniones con empresarios de varias partes del país, lo primero que cuestionan es si habrá estímulos fiscales y si habrá garantías por el tema de seguridad, ya que la violencia ha encendido las alarmas.

Señaló que la situación actual aleja a las inversiones, por ello es importante que el gobierno entrante, tanto como el federal y estatal atiendan el problema de la violencia que se vive en la frontera sur.

“Los proyectos como el polo de desarrollo en Puerto Chiapas y la puesta en marcha del Tren Transístmico deben de venir acompañados de garantías de seguridad, porque este rubro es importante para la llegada de inversiones”, abundó.

Indicó que si bien en el Soconusco no vive un ambiente de violencia como en la Sierra, esto no quiere decir que no haya inseguridad, por lo que es importante que las autoridades atiendan el problema que golpea no solo a los empresarios sino también a la población en general.

Inseguridad

Reconoció que en la frontera sur se presentan casos de cobro de piso, secuestros y extorsiones, los cuales mantiene en zozobra a los sectores productivos, por lo que es importante que se establezcan estrategias que permitan controlar este flagelo.