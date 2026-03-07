Pide el PRI regresar a las propuestas básicas

El descrédito actual hacia los partidos y procesos electorales, emana directamente del comportamiento de los actores políticos que han quedado a deber a la sociedad, dijo Rubén Zuarth Esquinca, líder del PRI en Chiapas.

“Es por eso que hoy tenemos un papel crítico y respetuoso respecto a las reformas nacionales presentadas, pues buscamos, mediante acciones congruentes y analíticas, las mejores condiciones de vida en México y Chiapas”, agregó.

El también diputado local explicó que, desde la visión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la improvisación y dobles discursos de algunos políticos oportunistas ha generado, primero una sensación de falsa esperanza y posteriormente el descrédito social.

Nuevos movimientos

Y es que, dijo, los llamados nuevos movimientos pretenden desacreditar la vida partidista de México, mediante la cual, el PRI participó en la construcción de todas las instituciones de la nación.

“A nivel nacional tenemos una agenda de trabajo cercana a la gente y en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afortunadamente ha generado condiciones de respeto, diálogo y pluralidad, lo que fortalece la democracia”, dijo Zuarth Esquinca.

Por ello, desde el PRI, dijo que existe la intención de regresar a las propuestas básicas; mejorar los servicios de Salud, Educación, Seguridad, Justicia, entre otros.

Ofertas

Solamente mejorando la oferta de estos servicios básicos, la ciudadanía regresará a los procesos electorales y retornará la confianza, “hay esperanza hacia la clase política”, afirmó.

Por ello, dijo, “antes de pensar en reformas electorales o laborales, es necesario atender las necesidades inmediatas con lo que se tiene; instituciones fuertes construidas de manera ejemplar en Latinoamérica”.