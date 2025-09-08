Pide equilibrio democrático en el actual gobierno

Tras el primer informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mismo que marcó su primer año en el cargo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, expresó la postura de la Iglesia local sobre el rumbo del país. Reconociendo que la mandataria llegó al poder “con muchas esperanzas” al ser la primera mujer en encabezar la Presidencia de México desde el siglo XIX; mientras destacó que la actual administración enfrenta deudas económicas y sociales heredadas.

Por otro lado, el prelado advirtió sobre la necesidad de mantener la autonomía y el equilibrio democrático en las instituciones, para que las decisiones no dependan únicamente de un grupo o de una sola persona. “Si nos llega un buen gobernante, bendito sea Dios, pero si no, sufriremos mucho por la falta de contrapesos”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la jefa del Ejecutivo para conformar equipos sólidos y con visión humana, pues “ella sola no puede”, aseguró. En este contexto, el arzobispo exhortó a que las decisiones de gobierno se orienten hacia el cuidado de la vida y la dignidad humana.

“Que cuando lleguen propuestas que no ayudan, incluso si parecen progresistas tenga la valentía de decir no, porque el progreso que lleva a la muerte no es verdadero progreso”, puntualizó.

Finalmente, expresó confianza en que tras un año de diagnóstico, el gobierno de Sheinbaum Pardo logre consolidar acciones que fortalezcan a México tanto en el ámbito nacional como internacional, posicionando al país como referente para otras naciones y velando por el bienestar de sus habitantes.