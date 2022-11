Pide extremar precauciones ante bajas temperaturas

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la llegada de frentes fríos, en las últimas horas, ha provocado bajas temperaturas y lluvias en Chiapas, sobre todo en municipios de las regiones Norte, Mezcalapa y Soconusco, por lo que exhortó a la población a atender las medidas preventivas de Protección Civil y extremar precauciones al viajar por las carreteras ante el riesgo de deslaves.

“Las lluvias no son tan intensas, pero la tierra de las montañas ya está mojada debido a las pasadas precipitaciones pluviales. Si no hay necesidad de salir, no lo hagas, para evitar algún tipo de accidente a causa de estos fenómenos meteorológicos. Cuidemos nuestro patrimonio, la integridad y la vida”, externó.

Llamado

Asimismo, el mandatario precisó que está por iniciar la temporada invernal, que trae como consecuencia el aumento de enfermedades respiratorias, entre estas la influenza, por lo que insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a vacunarse para proteger la salud y la vida contra este padecimiento.

“Tenemos suficientes biológicos contra la influenza, así que no lo dejemos para mañana. Acude a los hospitales, las clínicas y centros de salud, tanto en las zonas urbanas como rurales, a fin de que el personal de salud te informe sobre los riesgos de este virus y te aplique la dosis correspondiente”, apuntó.