Pide extremar precauciones en carreteras

Viene un fuerte temporal de lluvias para Chiapas y los usuarios de la red carretera federal deben extremar precauciones y mantener en todo momento la atención en el camino, es el exhorto de la delegación en Chiapas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), instancia que recuerda que el 7 % de los factores que contribuyen a un accidente carretero corresponden a agentes naturales.

La precipitación pluvial es más peligrosa al inicio, por lo cual no deben confiarse si llueve poco, cuando la carretera aún no está muy mojada. La mezcla de grasa y polvo, con las primeras gotas de lluvia, convierten el asfalto en una superficie resbaladiza y poco adherente.

Cuando llueve, el conductor debe poner toda su atención al camino, conducir tranquilo y poner en práctica los consejos de seguridad que propone la Secretaria.

Recomendaciones

Revisar neumáticos y mantenerlos en buen estado, con una profundidad de dibujo óptima y la presión adecuada; frenos y amortiguadores en perfecto estado. Estos tres elementos del coche permiten afrontar la lluvia de una manera mucho más fiable y segura.

Checar los limpia parabrisas, que estén en buenas condiciones, que no estén desgastados, que no “chillen”, que no ensucien en vez de limpiar. Si sucede algo así, es hora de cambiarlos. Se recomienda hacerlo una vez al año.

Mantener los cristales limpios y sin vaho. Los vidrios del coche se enturbian con las gotas de lluvia y se vuelven casi opacos al empañarse. Por eso, es importante conectar los sistemas de climatización que se tengan disponibles, ya sea aire acondicionado o climatizador para evitar el vaho y desempañar los cristales.

Servicio eléctrico; la visibilidad es menor cuando se conduce con lluvia, aunque el limpia parabrisas quita el agua, la visibilidad no es tan clara. Use las luces para ver y que lo vean bien, y preste el doble de atención a lo que pasa a su alrededor.

Duplicar la distancia respecto al vehículo que circula adelante; en una carretera mojada, el coche necesita más distancia para detenerse. Esto también ayuda a evitar la pulverización de agua de otros vehículos, especialmente, los de mayor tamaño, que también puede dificultar la visibilidad.