Pide Frayba liberación de migrante hondureño

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas (PJE) revertir las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ordenar la liberación inmediata del hondureño Osmán Iván Rubio Bonilla, sobreviviente de tortura, acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado conjunto dijeron que el centroamericano fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre, tras 14 años y seis meses de resistencia incansable, pero continúa privado de su libertad en el penal de Tapachula, por otras carpetas de investigación.

Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por agentes de las policías Municipal, Estatal Preventiva y Estatal Fronteriza, sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura, afirmaron.

Manifestaron que “de acuerdo con su testimonio, durante la detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos”.

Añadieron que “estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)”.

El Frayba y la OMCT aseguraron que “los tres procesos penales en su contra derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción: Privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa y delincuencia organizada (causa penal 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula le dicte sentencia; homicidio calificado (causa penal 423/2023): sentencia dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican; revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada; el 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto. Además, portación de arma de fuego sin licencia: causa federal en la que fue absuelto en 2014”.