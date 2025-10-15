Pide Iglesia mantener esfuerzos de pacificación

A unos días de cumplirse un año del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, advirtió que Chiapas ha comenzado a mostrar señales preocupantes de un posible retorno a escenarios de violencia que parecían superados, destacando la necesidad del refuerzo de autoridades por mantener la paz.

El prelado hizo un llamado al gobierno a mantener los esfuerzos de pacificación de manera constante, sin permitir retrocesos que pongan en riesgo la seguridad de las comunidades.

“Habíamos encontrado una paz, pero parece que esa paz comienza a desquebrajarse un poco”, señaló, al referirse a los recientes enfrentamientos armados registrados en distintas regiones del estado.

Además, señaló que estos hechos generan temor e incertidumbre entre las comunidades, sobre todo en zonas donde persisten carencias y dificultades para acceder a recursos básicos. Asimismo, enfatizó en la necesidad de que las autoridades estatales mantengan firme su compromiso con la pacificación.