Pide Llaven trabajar a favor de la transformación

El diputado federal Jorge Llaven Abarca sostuvo reuniones de trabajo con liderazgos de todo el estado en la Casa de Enlace Legislativo, a quienes exhortó a continuar abonando a la continuidad del proyecto transformador que encabezan la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, y el coordinador estatal, Eduardo Ramírez Aguilar.

En su intervención, el legislador federal expresó que hay un compromiso serio y responsable para llevar el mensaje de los principios de la Cuarta Transformación a todos los rincones de nuestro estado.

“Es un gusto saludar a amigos y amigas líderes de diferentes municipios, coincidimos en seguir trabajando a favor del proyecto transformador bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México; solo juntos lograremos el segundo piso de la Cuarta Transformación”, declaró.

Por su parte, las y los liderazgos reiteraron su voluntad de seguir abonando desde los municipios para fortalecer las tareas y acciones que contribuyan a la consolidación del proyecto transformador que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.