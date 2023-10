El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Carlos Molina, pidió a la militancia guinda y simpatizantes fortalecer la unidad al interior del partido, así como los trabajos para la transformación de conciencias.

En entrevista, el joven líder recordó que Morena logró el triunfo hace cinco años gracias a la unidad que ha caracterizado al movimiento desde sus inicios, por ello insistió en redoblar el compromiso, así como el esfuerzo de mantenerse en unidad, teniendo como único objetivo el bienestar del pueblo.

“Hoy les invito a no desistir y seguir trabajando junto a sus líderes y Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, a seguir informando sobre la importancia de lograr la continuidad para Chiapas y para la totalidad del país. No debemos dar marcha atrás, no debemos perder lo que con mucho esfuerzo hemos ganado”, expresó.

Para concluir, Molina recordó también que ni él ni los demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal llevan negociaciones fuera de los lineamientos que marca el instituto político, además de subrayar que Morena no subasta encargos políticos ni candidaturas.