Pide obispo de San Cristóbal buscar la paz

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, hizo un llamado a las autoridades a buscar la paz en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, donde integrantes de un grupo civil armado atacaron a pobladores el viernes, con saldo oficial de cuatro muertos hasta este domingo.

Entrevistado después de la misa que ofició a las 12 horas en la catedral, lamentó las “acciones de violencia que sigue habiendo ahí y en otras partes del estado”.

Delito

De acuerdo con pobladores, todo comenzó el viernes alrededor de las tres de la tarde en Nicolás Ruiz, sujetos armados que se transportaban en cinco camionetas entraron al pueblo disparando y asesinaron a José Alfredo Jiménez Paredes y a Luis Ángel Gómez Ramírez, además de que hirieron a Romeo López Pérez y a Raquel López Díaz.

Manifestaron que los delincuentes, que procedían del ejido Nuevo León, perteneciente al municipio de Teopisca, se abrieron paso y lograron llegar a Venustiano Carranza, cuyas entradas y salidas estaban bloqueadas por comuneros de la llamada Casa del Pueblo, que reclamaban al gobierno estatal atención a un problema agrario.

Señalaron que los presuntos narcotraficantes pasaron uno de los bloqueos, pero en la siguiente encontraron resistencia de los comuneros y se dio el enfrentamiento.

Fiscalía

Lo que difundió el sábado el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca, es que luego “de un enfrentamiento entre comuneros y miembros de un grupo civil armado” en Venustiano Carranza, se había confirmado “de manera preliminar”, la muerte de Luis Alfonso López Sánchez y Maricruz Gordillo Moreno, quienes radicaban en Tuxtla Gutiérrez y perdieron la vida de manera accidental.

Al opinar sobre esos sucesos de violencia, el obispo Aguilar Martínez dijo este domingo que “son acciones bruscas de prepotencia y aunque hubiera alguna causa, no se justifica dar muerte a otra persona; son hechos claramente delictuosos, no es sano querer resolver los problemas dañando a los demás”.

Mensajes de apoyo

Afirmó que la diócesis les ha enviado mensajes a los católicos de los dos municipios “porque lamentablemente sufren y es importante estar con ellos para animarlos a la búsqueda de la paz, perdonar y no buscar el desquite o la venganza. Ciertamente, no se puede pasar la página cómodamente porque fueron enfrentamientos muy dolorosos y lamentables”.