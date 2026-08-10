Pide obispo evitar abusos en el proceso electoral

Ante el “jaloneo” que prevalece en los partidos políticos, por el próximo proceso electoral del 2027, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, convocó a los ciudadanos a participar y contribuir a que, “con tranquilidad y sin incurrir en actos violentos, se eviten los abusos y delitos en el proceso electoral”.

Y es que reconoció que los partidos buscan “hacerse de la mayor cantidad posible de adeptos y, en consecuencia, del mayor número de votos para que sus candidatos propuestos gobiernen en la siguiente administración”.

En su mensaje semanal explicó que “en México vivimos en un sistema democrático; una forma de gobierno y de vida en la que el poder pertenece al pueblo. Las personas eligen a sus líderes por medio de votos libres y participan en las decisiones de la sociedad para buscar el bien común”.

“Son elementos esenciales para que la democracia funcione: el poder del pueblo, los ciudadanos mandan y el gobierno sirve a las personas; las elecciones libres, la gente vota de forma secreta y segura para elegir a sus autoridades o representantes cada cierto tiempo; la igualdad en el cumplimiento de las leyes y en la impartición de la justicia, todos, sin importar quiénes sean, deben obedecer la misma ley, y el respeto a los derechos humanos”, señaló.

Consideró que se debe respetar la libertad de expresión, de reunión y la igualdad de trato para todas las personas, en la que se respeten las leyes y que el pueblo elija libremente a sus autoridades.

Explicó que el sufragio o voto popular, la división de poderes, el respeto a las leyes o Estado de derecho y la protección de los derechos humanos son pilares fundamentales que garantizan que el poder pertenece a los ciudadanos y se ejerce con justicia y límite.

El voto es personal, libre y secreto, que permite al pueblo elegir a sus autoridades de manera transparente y justa, y consideró que la división de poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- permite evitar abusos de poder.

Asimismo, indicó que los gobernantes también están obligados a cumplir las leyes establecidas y los derechos humanos, que protegen las libertades básicas, como la libre expresión y la igualdad ante la ley.