Pide obispo garantizar seguridad y bien común

Para que el gobierno garantice la seguridad y el bien común de la población, se pronunció el obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, al sostener que ello es un principio básico para el funcionamiento del sistema democrático.

En su mensaje dominical que denomina “Educando para la Democracia”, estableció que, si bien el pueblo no solo tiene derechos, sino también obligaciones, consideró que debe haber una “valoración justa de la forma como se conduce el gobierno, incluso el gobierno actual”.

En ese sentido, dijo que los ciudadanos deben tener la posibilidad de ejercer un trabajo que les permita obtener recursos para llevar una vida digna, sin el temor de que un extraño interfiera y ponga en riesgo su seguridad y violente su vida, siendo esa la primera tarea del ejercicio de la autoridad.

“En nuestros días, los grupos organizados violentan la vida de la comunidad y sustraen los bienes que la ciudadanía ha ganado de forma lícita; con justicia podemos decir que el gobierno no está cumpliendo con su deber de proteger la seguridad de los ciudadanos y ha dejado a estos a merced de la delincuencia organizada”, señaló.

Asimismo, al hablar del bien común, monseñor López Alfaro aclaró que no se refiere al dinero ni al hecho de repartir dinero entre la ciudadanía, generando una cultura de la mendicidad.

“Llamamos búsqueda del bien común a la creación de una serie de condiciones que permitan a todo ciudadano, en situación de igualdad, realizarse como persona y como creyente”, explicó.

Puso como ejemplo: “Si el gobierno dice que todo ciudadano ha de recibir, de parte del Estado, la posibilidad, si así lo decide- de estudiar de forma gratuita hasta el nivel del Bachillerato, eso significa que las escuelas preparatorias del gobierno han de estar al alcance de todo ciudadano sin importar su condición social o lingüística y el lugar donde viva”.

Por otra parte, llamó a la sociedad a la solidaridad y a “no usar a Dios como un pretexto para olvidarnos de los demás. Los derechos de todos y la práctica de la justicia son expresión de la salvación de Dios; hará del templo, la casa de oración para todos los pueblos”.