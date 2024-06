Pide Olga Luz Espinosa retorno de horas serenas

La candidata a la gubernatura por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, llamó al voto pacífico y organizado. Recalcó que se trató de una contienda difícil debido a la situación de seguridad por la que atraviesa el estado.

“Que retornen las horas serenas”, exclamó la candidata, al tiempo que sostuvo que se siente contenta y feliz de terminar una contienda complicada por los temas de seguridad que atraviesa la entidad.

Panorama

“Recorrer el estado de Chiapas es difícil, lamentablemente no todos vamos a concluir la campaña electoral, hay candidatos que perdieron la vida; me solidarizo con las víctimas y ojalá que los hechos no queden impunes”, determinó.

Olga Luz Espinosa llegó escoltada por agentes de la Guardia Nacional, además fue abucheada y recibió insultos ante el descontento de la sociedad por no hacer fila al ejercer su voto.

“Soy una mujer demócrata. Lo he manifestado siempre, en mi vestido, en mi forma de conducirme y voy a aceptar los resultados apegados a la democracia”, concluyó.